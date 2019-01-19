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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

قضايا وحوادث

حركة المرور
حركة المرور

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

المرور

ميدان التحرير

سيولة مرورية

حالة المرور

ظهرت سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة، اليوم السبت بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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