  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:32 ص
بحث متقدم
محمد رجائي

وفاة الإعلامي محمد رجائي

سعيد حساسين

حساسين: "اللي بيحصل ده موت وخراب ديار"

ليفربول

الليلة.. ليفربول "صلاح" يواجه كريستال بالاس

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك واتحاد طنجة

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عكاشة

توفيق عكاشة: اليهود إخوة لنا

سعيد عبد الغني

وصية مثيرة للجدل للفنان سعيد عبد الغني ..و "زكي" يكشف الحقيقة

المهندس خالد

قصة "رؤيا" غير محمودة رآها عريس كفر الشيخ ومات بعدها بساعات

مصاروة

مفاجأة في مقتل الطالبة "آية": قُتلت أثناء حديثها مع أختها بالهاتف

آل الشيخ

آل الشيخ يلمح إلى اسم الصفقة العالمية التي سيفاجيء بها الزمالك

"مصر للطيران" تمد أسطولها لأول مرة بـ380 طيارًا

آخر الأخبار

مصر للطيران
مصر للطيران

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"مصر للطيران" تحدث أسطولها بـ 45 طائرة

#

سفير مصر في بلجراد يقدم جوائز للفائزين الصرب

#

توقيع 12 اتفاقية عسكرية خلال معرض "إيديكس 2018"

#

إنجاز اقتصادى لمصر بعد تطبيقها سياسة التقشف

شركة مصر للطيران

الفريق يونس المصرى

وزارة الطيرران المدنى

دعمت  شركة مصر للطيران  أسطولها  بـ 380 طيارًا من خريجي أكاديمية الطيران، وكليات الطيران الدولية في الاختبارات التي أقامتها الشركة لاختيار دفعة جديدة من الطيارين لتدعيم أسطول الشركة خاصة بعد انضمام الطائرات الحديدة، في إطار خطة وزارة الطيران المدني، لتدعيم شركة مصر للطيران للخطوط الدولية وشركة إكسبريس للخطوط الداخلية، ونجح الطيارين في اجتياز الاختبارات التي حددتها الشركة للقبول.

وقال مصدر مسئول بالشركة، إنه للمرة الأولى تقبل الشركة هذا العدد الكبير لتدعيم الشركة الوطنية المقبلة على تجديد الأسطول وتدعيمه خلال الفترة المقبلة بأحدث الطرازات.

وأضاف أنه سيتم تقسيم الطيارين الناجحين، وتدعيم مصر للطيران للخطوط الدولية بـ280 طيارًا، وشركة أكسبريس بـ100 طيار في إطار خطة الشركة لزيادة أعداد الطائرات.

وأكد المصدر أن الاختبارات تمت بعدالة مطلقة، ووفقا للقواعد التي وضعتها الشركة، ومن المنتظر إجراء الاختبارات الطبية خلال الأيام القادمة لمن لم يجتازها من قبل.

ولفت المصدر إلى أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وافق على قبول جميع الناجحين، خاصة أن الشركة لم تقبل أي طيارين منذ مايقرب من 7 سنوات كاملة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مدافع كريستال بالاس يرفع راية التحدي في وجه "صلاح"
» سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
» "الملاك الحارس" جديد لدار زين
» المقاولون يبحث عودة الانتصارات على حساب النجوم
» تحسن حالة الطقس والصغرى تسجل 9 درجات
» "جريمة" لأشرف عبد الباقي تضطر "جلال الشرقاوي" للتراجع
» بيومى فؤاد يكشف عن اسم "الدلع" الخاص به الذي أخفاه عن الجميع
» ابنة مخرج شهير: والدي تزوج من "ميمي" ثم "زيزي" ثم "ميرفت" ثم "سهام"
» إحصائية جديدة تكشف تفوق صلاح على كل الاعبين في تاريخ البريمرليج
» توفيق عكاشة: اليهود إخوة لنا
» فنان مصري يشكر المعلق الجزائري حفيظ الدراجي .. لماذا؟

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي