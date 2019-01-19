» "الملاك الحارس" جديد لدار زين

19 يناير 2019 - 10:00 ص

يصدر عن دار زين للنشر والتوزيع رواية الملاك الحارس وهى العدد الأول من سلسلة المنظمة ملاك أو مَلَكَ جمعها الْمَلائِكَة، صيغة وجدت في العديد من المعتقدات الدينية.

تعتبر على نطاق واسع رسل من الله، بعثها للقيام ببعض المهام. تختلف المعتقدات حول الملائكة من حيث الطبيعة الدقيقة ودورهم ومهامهم.

المفاهيم المتعلقة ظهور الملائكة تختلف أيضاً، فإنهم غالباً ما ينظر إليهم على أنهم من حيث المظهر شبيهة بالبشر ولكنهم مجنحون.

وتدور أحداث الرواية عن أحد شخصيات القتلة المأجورين والمخابرات وتدور الرواية في قالب الإثارة والحركة وستتواجد الرواية بجناح دار زين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب صالة 1 جناح جناح A13.

وهي ثاني روايات الكاتب حسن عز الدين من مواليد 1980 - القاهرة - تخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 2002.

حصل علي ماجيستير إدارة الأعمال 2012 من الاكاديميه العربية البحرية.

يعمل بإدارة العلاقات العامة بأحد المؤسسات الصناعية العملاقة.