أبو الغيط: موقف الدول العربية تجاه سوريا لم ينضج

19 يناير 2019 - 09:48 ص

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الموقف العربي تجاه عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية "لم ينضج بعد" مؤكدًا أن المحصلة في هذا الشأن حتى الآن غير متفق عليها عربيًا.

وأضاف أبو الغيط خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الأمين العام للجامعة العربية، ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في أعقاب جلسة الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية، والتي تعقد في بيروت غدًا الأحد أن جامعة الدول العربية هي مُحصلة لكل الرؤى العربية وإذا اختلفت الدول العربية في ما بينها في شأن قضية ما، فإن هذا الأمر يسمى “عدم التوافق”، مؤكدًا أن الجامعة العربية لا تتخذ مواقفها إلا من خلال النقاشات.

واستكمل قائلا: "أود القول إنني شاركت اليوم في أحد الاجتماعات الجيدة جدًا، والتي اتسمت بالموضوعية والسرعة وإقرار كل القرارات التي بحثت على مستوى المندوبين الدائمين.. القمة الاقتصادية لها حوالي 29 مشروع قرار أو بند تم إقرارها بالكامل ورفعها إلى القمة، سواء البنود الاقتصادية أو الاجتماعية”.

وتابع: "الملحوظة الأساسية أنه لم تكن هناك أية خلافات حادة، أو صعوبة في إقرار مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، وأعتقد أن رئاسة الجلسة الوزارية وأسلوب إدارتها، ووضوح المقصد، أدى إلى أن نرفع إلى القمة قرارات جيدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ".

وأشار إلى أن القمة العربية الاقتصادية تتعلق بقرارات وإستراتيجية وأسلوب معالجة للمشاكل الاقتصادية والتنموية لكل الدول العربية، ولفت إلى أنه إذا تم إقرار المشروعات والدراسات والبنود محل النقاشات، خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي واتجاه العالم العربي للتركيز على الاقتصاد الرقمي باعتباره يمثل مفهومًا جديدًا لبناء المجتمعات، سيكون هذا إنجازًا طيبًا للغاية.