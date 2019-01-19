حساسين: "اللي بيحصل ده موت وخراب ديار"

19 يناير 2019 - 09:39 ص

رد النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بالغربية، على هدم الأبراج في محافظة الغربية قائلاً: "تكلمنا كتير ومحدش سمعنا".

وأضاف "الجوهري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع سعيد حساسين، أن قرارات الإزالة كانت حبيسة الأدراج، والآن الدولة تنفذ القرارات السابقة فقط، وطلبنا تأجيل التنفيذ لحين إصدار قانون التصالح، معقبًا: "حاولنا التواصل مع أجهزة الدولة لوقف الإزالات دون استجابة".

ومن جهته دعا الإعلامي سعيد حساسين، النائب الجوهري لسرعة تقديم طلب للبرلمان لإصدار قانون التصالح، قائلا: "العمارات متكلفة 15 مليونا و10 ملايين، اللي بيحصل دا موت وخراب ديار، حرام عليكم".