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البحث العلمى: مد فترة التقدم فى برنامج تحالفات المعرفة لـ27 يناير

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أمينة عبد العال

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البحث العلمي

دورة

الصيدلة

في بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى وبناء على طلب مجتمع البحث العلمى تم مد فترة التقدم للدورة الرابعة لبرنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اعتبارًا من اليوم وحتى 27 يناير 2019 من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg ، وذلك في مجالي الفضاء والصيدلة وتتضمن الصناعات المغذية ذات الصلة طبقاً للأولويات المحددة للتمويل لهذه الدورة.

يهدف برنامج تحالفات المعرفة يهدف إلي توجيه ودعم الكفاءات الوطنية في الجامعات والمنظومات البحثية والمنظمات غير الحكومية لتسويق الابتكار ونقل التكنولوجيا لحل المشكلات الوطنية الملِّحة والضاغطة، ويمثل البرنامج شراكة جماعية للمنظومات المختلفة في التنمية الصناعية والتكنولوجيا حيث إن القطاعات الصناعية هم الممثلين الأساسيين للابتكار في كل تحالف وتصل الميزانية المخصصة للتحالف الواحد إلى 20 مليون جنيه مصري كحد أقصي طبقًا للشروط، علي أن يتكون التحالف من عشرة شركاء يضم على الأقل شريك واحد يمثل جهة بحثية أو أكاديمية بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والسلطات المحلية بشرط أن يضم ثلاثة شركاء على الأقل من قطاع الصناعة.

ومن أهم أهداف البرنامج هي تطوير علاقات تعاون فعالة بين التكتلات العلمية والصناعية المختلفة لخلق الكتلة الحرجة اللازمة للابتكار وإنتاج أو تطوير منتج محلي بهدف تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية بإضافة مكون تكنولوجي مبتكر.

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