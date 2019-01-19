«بيراميدز» يستضيف «الطلائع» بحثًا عن الانتصارات

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تدريب

انتصار

حسام حسن

الطلائع

بيراميدز

يستدرج نادى بيراميدز نظيره طلائع الجيش، في السادسة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوى بالقاهرة الجديدة ضمن مباريات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. 

ويطمح حسام حسن مدرب بيراميدز، فى عودة الانتصارات مجددًا بعدما تعادل الأسابيع الماضية مع كل من المصرى والإنتاج.

وطالب "حسن" لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط فى نقاط أخرى من أجل المنافسة على لقب الدورى وتضييق الخناق فى الوقت الحالى مع الزمالك.

على الجانب الآخر يأمل طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل، هو الأخر فى حصد نقاط المباراة كاملة، خاصة بعدما خسر الجولة الماضية أمام إنبى.

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