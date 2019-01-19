» المقاولون يبحث عودة الانتصارات على حساب النجوم

19 يناير 2019 - 09:27 ص

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره النجوم، فى الثالثة عصر اليوم السبت على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى افتتاحية الجولة العشرين لمسابقة الدورى.

ويسعى عماد النحاس المدير لذئاب الجبل، للعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى، فيما طالب أحمد سامى المدير الفنى للنجوم من لاعبيه ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تضمن للفريق مواصلة الأداء المتميز بعد رباعية سموحة.

وتعد تلك المواجهة صعبة للفريقين، لاسيما بعد أن خسر ذئاب الجبل من المقاصة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية فيما فاز النجوم على سموحة بأربعة أهداف دون رد.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز الحادى عشر برصيد 20 نقطة.