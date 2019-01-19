الليلة.. ليفربول "صلاح" يواجه كريستال بالاس

19 يناير 2019 - 09:22 ص

يلتقي في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مع نظيره كريستال بالاس علي ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعب "آنفيلد" للمباراة الـ32 على التوالي في مباراة اليوم، ويعد كريستال بالاس هو أخر فريق تمكن من تحقيق الفوز على ليفربول بملعب "آنفيلد" في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لم يتذوق "الريدز" طعم الريدز على ملعبه ووسط جماهيره في "البريميرليج" منذ هزيمته أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2 في أبريل 2017.

ويخوض ليفربول مباراته الأولى فى عام 2019 على ملعب "آنفيلد"، حيث خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2 في الجولة الـ21، قبل أن يتغلب على برايتون بهدف دون مقابل في الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ولن تكون مهمة ليفربول فى تحقيق الفوز على كريستال بالاس "سهلة"، حيث يخشى أن يتذوق من نفس كأس مانشستر سيتي الذى خسر على ملعب الاتحاد أمام كريستال بالاس بنتيجة 2 – 3 الشهر الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

كما يتطلع محمد صلاح لقيادة "الريدز" نحو تحقيق الانتصار الـ19 فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي للوصول إلى النقطة الـ60 وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على هدرسفيلد تاون غدًا الأحد إلى 7 نقاط.