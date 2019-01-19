» تحسن حالة الطقس والصغرى تسجل 9 درجات

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات برودة الجو على كل أنحاء الجمهورية اليوم السبت 19 يناير.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 19

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 18

دمنهور 08 18

الإسكندرية 08 18

بلطيم 10 18

مطروح 09 17

السلوم 04 16

سيوة 00 16

بورسعيد 11 18

دمياط 11 18

الزقازيق 08 19

الاسماعيلية 08 19

السويس 09 19

العريش 05 18

رفح 05 18

رأس سدر 10 18

نخل 05 16

نويبع 11 21

طابا 07 19

كاترين 03- 15

الطور 08 19

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 11 22

مرسى علم 12 21

الفيوم 07 19

بنى سويف07 19

المنيا 04 19

أسيوط 03 19

سوهاج 03 20

قنا 05 21

الأقصر 05 21

أسوان 08 22

أبوسمبل 07 20

الوادى الجديد 05 21

شلاتين 13 24

ابو رماد 12 23

راس حدربة 13 22

حلايب 16 22


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