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"جريمة" لأشرف عبد الباقي تضطر "جلال الشرقاوي" للتراجع

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أشرف وجلال
أشرف وجلال

أحمد عادل شعبان

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أكد المخرج الكبير جلال الشرقاوي أنه بصدد التراجع عن جميع آرائه السلبية التي قالها في حق الفنان أشرف عبد الباقي.

وكان "الشرقاوي" هاجم "عبد الباقي" بضراوة بعد ظهور "مسرح مصر" ووصل به الأمر إلى القول إن ما يقدمه "عبد الباقي" جريمة.

لكنه عاد وبعد مشاهدته لمسرحية "عبد الباقي" الجديدة التي تعرض تحت عنوان "جريمة في المعادي"، ليكتب تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" يقول فيها: "عزيزى الفنان الكبير أشرف عبد الباقى.. هاجمتك كتيرا وأنت على رأس تياترو مصر ومسرح مصر، أما الآن فإنى أحييك كثيرا على مسرحيتك الجديدة المعادى. وفى كلتا الحالتين كان دافعى إلى ذلك هو حبى لك.. أطال الله فى عمرك ومتعك بكامل الصحة والإبداع.. جلال الشرقاوى".

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