الموعد والقنوات الناقلة للزمالك واتحاد طنجة

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يستضيف نادى الزمالك نظيره اتحاد طنجة المغربى، فى السابعة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، فى إياب دور الـ32 مُكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت، بعدما نجحت فى الحصول على حقوق بثها على الهواء مباشرة كما حدث في مباراة الإياب. 

ويسعى السويسري "جروس"، لعبور عقبة الفريق المغربى والتأهل لدور المجموعات لاستكمال منافساته فى البطولة الأفريقية.

وكان الزمالك تعادل سلبيًا مع نظيره اتحاد طنجة، فى المباراة التى جمعت بينهما الأحد الماضى، على ستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

من المنتظر، أن يدفع السويسرى كريستيان جروس، بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما كهربا ومحمد إبراهيم وأوباما فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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