سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 يناير.
وسجّلت العملة الخضراء 17.87 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع في البنك المركزي؛ وجاء سعر الدولار في البنوك حسب التالي:
البنك الأهلي المصري 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.
بنك القاهرة سجل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.
المصرف المتحد 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
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