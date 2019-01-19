» توفيق عكاشة: اليهود إخوة لنا

19 يناير 2019 - 08:05 ص

كشف الإعلامي توفيق عكاشة - مقدم برنامج "مصر اليوم" - أن جميع الكتب السماوية ومعتنقيها إخوة .



وقال "عكاشة" خلال برنامجه المذاع على قناة "الحياة" : "أنا بقول الأخوة اليهود.. وده حقيقة لأن اليهود أخوة وهناك بعض الخلافات السياسية ولكنهم أخوة رغم هذه الخلافات".



وأضاف: "المسيحيين أخوة أشقاء وأفاضل.. فإن رب العزة لو أراد دينا واحدا لخلق دينا واحدا، فلو أراد اليهودية فقط لخلق اليهود، ولو أراد المسيحية لخلق المسيحيين، ولو أراد الإسلام لخلق المسلمين فقط، فرب العزة هو الذي خلق التعدد الدينى".

