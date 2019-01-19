وصية مثيرة للجدل للفنان سعيد عبد الغني ..و "زكي" يكشف الحقيقة

19 يناير 2019 - 07:47 ص

كشف الدكتور أشرف زكي - نقيب المھن التمثيلية - حقيقة الوصية المتداولة للفنان سعيد عبد الغني بعد وفاته .



وكانت شائعات تم تداولها على نطاق واسع تقول إن الفنان سعيد عبد الغني أوصى بالتبرع ب17 مليون جنيه من ثروته وأن يغطى جسده بالكامل عند موته ، وألا تصرخ النساء في جنازته ، وأن يوضع في غرفة ولا يدخل عليه سوى أهل بيته ، وأن يدفن سريعا في قريته ، وألا يكتب شيء على قبره .



ونفى "زكي" صحة هذه الشائعات ، مؤكدًا أن الفنان سعيد عبد الغني في غيبوبة منذ أسابيع ولم يوصي بشيء.

