وصية مثيرة للجدل للفنان سعيد عبد الغني ..و "زكي" يكشف الحقيقة

أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور أشرف زكي - نقيب المھن التمثيلية - حقيقة الوصية المتداولة للفنان سعيد عبد الغني بعد وفاته .
وكانت شائعات تم تداولها على نطاق واسع تقول إن الفنان سعيد عبد الغني أوصى بالتبرع ب17 مليون جنيه من ثروته وأن يغطى جسده بالكامل عند موته ، وألا تصرخ النساء في جنازته ، وأن يوضع في غرفة ولا يدخل عليه سوى أهل بيته ، وأن يدفن سريعا في قريته ، وألا يكتب شيء على قبره .
ونفى "زكي" صحة هذه الشائعات ، مؤكدًا أن الفنان سعيد عبد الغني في غيبوبة منذ أسابيع ولم يوصي بشيء.
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