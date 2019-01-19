قصة "رؤيا" غير محمودة رآها عريس كفر الشيخ ومات بعدها بساعات

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خالد خيري

حالة من الحزن تخيم على قرية "الشمارقة" بمحافظة كفر الشيخ بعد وفاة المهندس الشاب خالد خيري - 26 سنة - أثناء عودته من خطوبته.

بدأت القصة حين ذهب "خالد" إلى دمياط للاحتفال بخطوبته على عروسه وفقما تقتدي التقاليد ، وبعد انتهاء الاحتفال استقل "خالد" سيارته الخاصة وتبعه عدد من أصدقائه و ذويه في حافلتين ، وفي أثناء سيره على الطريق لاحظ أصدقائه انقلاب إحدى السيارات بنطاق مركز "البرلس" ، وليكتشفوا أنها سيارته.

نزلت الأصدقاء والأهل من السيارة فوجدوا "خالد" واقعًا على الأرض بجانب سيارته ، وحين حضر الإسعاف واضطحبه للمستشفى كان القدر قد كتب النهاية الحزينة لحياة الشاب الذي اشتُهر بعمل الخير .

وكشف عدد من الأصدقاء أن "خالد" أبلغهم قبل الخطوبة بساعات أنه رأى رؤيا مقبضة ، مشيرًا إلى أنه رأى أموات في قريته "الشمارقة" من ضمنهم والده ، مؤكدًا أنه يشعر بحدوث شيء غير طبيعي لكنه يجهل ماهو .

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