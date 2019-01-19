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آل الشيخ يلمح إلى اسم الصفقة العالمية التي سيفاجيء بها الزمالك

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آل الشيخ
آل الشيخ

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تركي آل الشيخ

ينتظر محبو فريق الزمالك والعديد من المتابعين لكرة القدم في مصر المفاجأة التي أعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ - رئيس نادي بيراميدز - قبل أيام.

وكان "آل الشيخ" أعلن أن لاعبًا عالميا سينضم لفريق "بيراميدز" وسيلعب مباراة الزمالك يوم الخميس المقبل .

وبعدها أعلن اجتماعه مع مكتب "خورخي مينديز" - وكيل كريستاينو رونالدو وعدد من اللاعبين العالميين - لإنهاء صفقة .

وعاد "آل الشيخ" قبل ساعات وألمح إلى اسم الصفقة المنتظرة ، حيث نشر صورة للنجم البرتغالي لويس ناني ، وعلق عليها قائلًا: "لاعب يعجبني أداءه".

ولعب "ناني" في سبورتنج لشبونة ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد ولعب أيضًا في لاتسيو الإيطالي ، وهو من مواليد عام 1986.

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