الصين تقدم خارطة طريق للحد من الاختلالات التجارية

19 يناير 2019 - 12:40 ص

عرضت الصين المضي قدما في عمليات شراء لمدة ست سنوات من أجل تكثيف وارداتها من الولايات المتحدة، في خطوة ستعيد تشكيل العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم، حسبما قال مسئولون مطلعون على سير المفاوضات بين الجانبين.



ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية نقلا عن مسئول مطلع طلب عدم الكشف عن هويته، أنه عبر زيادة واردات السلع السنوية من الولايات المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من تريليون دولار، ستسعى الصين إلى خفض فائضها التجاري، الذي بلغ العام الماضي 323 مليار دولار، إلى أن يصل إلى الصفر بحلول عام 2024.

