جامعة القاهرة تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات

18 يناير 2019 - 10:30 م

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الكليات يوم 24 من الشهر الجاري كما هي دون تأجيل أو تقديم، مشيرا إلى بدء إجازة منتصف العام السبت 26 يناير وأيضا بدء امتحانات التعليم المفتوح يوم السبت 26 يناير.



وأوضح "الخشت"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أنه مراعاة لمصلحة الطلاب لا يمكن تقديم الامتحانات حتى لا يتم الضغط عليهم فى عنصر الوقت، خاصة أن عدد طلاب التعليم المفتوح حوالى 50 ألف طالب وطالبة بما لا يعطى مجالا لتأجيل امتحانات الطلاب النظاميين التى من المقرر إقامتها يوم 24 يناير الجارى.

