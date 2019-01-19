"الأرصاد" تحذر من كارثة كبرى تهدد مصر لهذا السبب

19 يناير 2019 - 12:00 ص

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الأسبوع المقبل معتدل، ولن يكون هناك أي ظواهر جوية مقلقة عدا الشبورة المائية صباحًا.



وأضاف "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أننا مازلنا في فصل الشتاء، وتعرضنا لنشاط الرياح، وسقوط الأمطار أمر طبيعي، مضيفا: "إحنا في عز الشتاء".



وكشف رئيس هيئة الأرصاد الجوية عن أن تغير المناخ أثر على مصر، مستشهدا بارتفاع مستوى مياه البحر 11،3 سم، موضحًا أن مصر تنفق المليارات لمجابهة هذا الأمر، مضيفًا: "الأمر سيكون خطر إذا ارتفع مستوى سطح البحر متر".

