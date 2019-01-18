"عكاشة" يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار الدولار

18 يناير 2019 - 11:50 م

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه عندما تكون الصادرات مساوية للواردات، الدولار حينها سيكون بجنيه، مضيفا: "أقسم بالله عندما تتساوى الصادرات والواردات الدولار هيبقا بجنيه، ده إذا فضل الدولار متلغاش".



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن مصر قادمة بعد 11 عامًا كأحد أقوى اقتصاديات في العالم، مطالبا المصريين بالتحمل، قائلا: "لو مش قادرين تتحملوا انزلوا تحت السراير.. أنتم يا مصريين تحملتوا 9 آلاف سنة، مش قادرين تتحملوا 30 شهر".