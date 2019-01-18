"أديب" يكشف معلومة خطيرة عن الخضروات والفاكهة

18 يناير 2019 - 11:40 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على موجة الطقس السىء الذي تعرضت له البلاد الأيام الماضية، قائلا: "مناخ مصر لم يعد حار جاف صيف، دافىء ممطر شتاءا.. مناخ مصر اتغير يا رجالة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن التقارير تفيد أن تغير المناخ في العالم، سيؤدي إلى تغير الوضع الاقتصادي، مضيفا: "شوفوا أسعار الخضروات والفواكه الأسبوعين الجايين".



وأشار "أديب" إلى أن مصر ملزمة بتنفيذ مصدات للمياه على الشواطىء، منوها بأن تغير المناخ على مستوى العالم سيؤثر حتى على قناة السويس، متوقعا تغير وصف مناخ مصر في الكتب الدراسية.









