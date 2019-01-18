ترامب يلتقي زعيم كوريا الشمالية فبراير المقبل

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هذا ما قاله "ترامب" عن زعيم كوريا الشمالية

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، نهاية فبراير/ شباط المقبل، في مكان سيعلن في وقت لاحق.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان وصل الأناضول نسخة عنه، إن "الرئيس ترامب، يتطلع إلى الاجتماع مع الرئيس كيم، في مكان سيعلن عنه في وقت لاحق".
وأشار البيان، إلى أن ترامب، اجتمع لمدة ساعة ونصف مع المبعوث الكوري الشمالي كيم يونغ تشول، الجمعة، لبحث نزع السلاح النووي والقمة الثانية.
والتقى ترامب، كيم، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، بسنغافورة، اتفقا فيه على تطهير كوريا الشمالية من السلاح النووي. -

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