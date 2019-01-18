» الأهلي يعود من الجزائر بنقطة في دوري أبطال إفريقيا

18 يناير 2019 - 11:10 م

عاد فريق الأهلي، الجمعة، بنقطة غالية من مضيفه شبيبة الساورة الجزائري، بتعادلهما بهدف لكل منهما، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



بهذا التعادل، ارتفع رصيد الأهلي، إلى 4 نقاط في الصدارة، فيما ارتفع رصيد شبيبة الساورة إلى نقطة واحدة في المركز الثالث.



وتقام السبت المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة ذاتها بين فريقي سيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي.



لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.



ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حتى جاءت الدقيقة 59 لتشهد معها هدف التقدم للساورة عبر يحيى شريف.



وفي الوقت الذي بحث فيه الساورة عن مضاعفة النتيجة، أدرك الأهلي التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 85.

