  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:57 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

"عكاشة" يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار الدولار

موجة الطقس السييء

"الأرصاد" تحذر من كارثة مدوية تهدد مصر لهذا السبب

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة خطيرة عن الخضروات والفاكهة

تريزا ماي

دبلوماسيين: أزمة "ماي" لن تؤثر على علاقة بريطانيا بالإخوان

أرشيفية

ألفاظ شيعية مصرية والخيبة «قوية»

الاسماعيلى

عقوبات مُغلظة تنتظر الإسماعيلى بدوري الأبطال

أرشيفية

«أكشاك بريد لحجز تذاكر القطارات».. هل تختفى السوق السوداء؟

ممرضات مصر (أرشيفية)

«ملائكة الرحمة».. فى السينما «حرامية» والواقع «حاجة تانية»

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

فيديو.. الطيب: نحن لا نقدم ما يطلبه المستمعون

خاشقجي

رئيس عربي عن مقتل خاشقجي: ما المشكلة؟!

الأهلي يعود من الجزائر بنقطة في دوري أبطال إفريقيا

الرياضة

الأهلي
الأهلي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأهلي يغادر إلى الجزائر للقاء شبيبة الساورة

#

الأهلي يستهل مشواره الإفريقي بانتصار ثمين

#

مفاجأة.. الاتحاد الأفريقي يهدد بمنح اللقب للأهلي

#

مفاجأة مدوية عن موقعة الترجي والأهلي

عاد فريق الأهلي، الجمعة، بنقطة غالية من مضيفه شبيبة الساورة الجزائري، بتعادلهما بهدف لكل منهما، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد الأهلي، إلى 4 نقاط في الصدارة، فيما ارتفع رصيد شبيبة الساورة إلى نقطة واحدة في المركز الثالث.
وتقام السبت المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة ذاتها بين فريقي سيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي.
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حتى جاءت الدقيقة 59 لتشهد معها هدف التقدم للساورة عبر يحيى شريف.
وفي الوقت الذي بحث فيه الساورة عن مضاعفة النتيجة، أدرك الأهلي التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 85.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" على استئناف "مرسيدس" عملها
» مذكرات توقيف بحق 38 صحفيا وناشطا إلكترونيا
» الأهلي يعود من الجزائر بنقطة في دوري أبطال إفريقيا
» توتر غير مسبوق بالشرق الأوسط
» مذيع "bein" يفجر مفاجأة عن "بوتفليقة"
» الجزائر.. دعوات لترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة
» القصة الكاملة لمصرع «مصطفى وهدير» بعد 3 أيام من زفافهما
» دوري الأبطال.. إلغاء مباراة الإسماعيلى والإفريقي التونسي
» الجبير: لقد تعلمت هذا الدرس
» حقيقة إضافة درجات امتحانات "أولى ثانوي" للمجموع الكلي
» مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي