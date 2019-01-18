  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:56 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

"عكاشة" يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار الدولار

موجة الطقس السييء

"الأرصاد" تحذر من كارثة مدوية تهدد مصر لهذا السبب

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة خطيرة عن الخضروات والفاكهة

تريزا ماي

دبلوماسيين: أزمة "ماي" لن تؤثر على علاقة بريطانيا بالإخوان

أرشيفية

ألفاظ شيعية مصرية والخيبة «قوية»

الاسماعيلى

عقوبات مُغلظة تنتظر الإسماعيلى بدوري الأبطال

أرشيفية

«أكشاك بريد لحجز تذاكر القطارات».. هل تختفى السوق السوداء؟

ممرضات مصر (أرشيفية)

«ملائكة الرحمة».. فى السينما «حرامية» والواقع «حاجة تانية»

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

فيديو.. الطيب: نحن لا نقدم ما يطلبه المستمعون

خاشقجي

رئيس عربي عن مقتل خاشقجي: ما المشكلة؟!

نتائج غير متوقعة لتفاقم التوتر بين واشنطن وطهران

عرب وعالم

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران

أخبار متعلقة
#

توتر غير مسبوق بالشرق الأوسط

#

ترامب: المحادثات التجارية مع بكين تسير "بشكل جيد جدا"

#

تقدم بطيء في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين

#

قائمة الشروط الأمريكية لصرف 195 مليون دولار لمصر (2)

حذّرت "مجموعة الأزمات الدولية"، من أن تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يكون له تداعيات غير متوقعة في الشرق الأوسط.
وقالت المنظمة الدولية (غير حكومية) التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، في تقرير، إنه "في حال قررت إيران الانتقام من واشنطن، فإنها قد تجد أن خيارها الأمثل هو توظيف وكلائها بالشرق الأوسط".
وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا متصاعدا على خلفية إعادة واشنطن فرض العقوبات على طهران، والانسحاب من الاتفاق النووي.
وحذّر التقرير من أنه في حال حدوث أي نزاعات محتملة بين واشنطن وطهران، فإن التوتر في الشرق الأوسط سيتصاعد، سواء في سوريا أو اليمن أو لبنان أو العراق أو منطقة الخليج، مشيرة أن العراق قد يتحمل العبء الأكبر.
ونقل التقرير عن مسؤول كبير في الأمن القومي الإيراني لم يسمّه، قوله إن "المسرح المحتمل للانتقام هو العراق، حيث ترتبط المليشيات المنتمية للأغلبية الشيعية بعلاقات وثيقة مع طهران".
وأضاف المسؤول أن "العراق هو المكان الذي نمتلك فيه الخبرة، والقدرة اللازمة لضرب الولايات المتحدة، وإمكانية إنكار مسؤولية الحوادث".
وتتهم واشنطن إيران بدعم المليشيات الشيعية في العراق، والتي نفذت هجمات استهدفت البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العاصمة بغداد والبصرة (جنوب).
ووفق تقارير إعلامية، تدعم إيران مليشيات "الحشد الشعبي" الشيعية في العراق، وهي قوات حكومية تتكون من متطوعين وفصائل تشكلت استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، لمقاتلة تنظيم "داعش" الإرهابي.
ويصل عدد قوات الحشد الشعبي لنحو 150 ألف رجل، وعلاوة على ذلك، فإن إيران تدعم العديد من المليشيات الشيعية في كل من سوريا ولبنان واليمن. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" على استئناف "مرسيدس" عملها
» مذكرات توقيف بحق 38 صحفيا وناشطا إلكترونيا
» الأهلي يعود من الجزائر بنقطة في دوري أبطال إفريقيا
» توتر غير مسبوق بالشرق الأوسط
» مذيع "bein" يفجر مفاجأة عن "بوتفليقة"
» الجزائر.. دعوات لترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة
» القصة الكاملة لمصرع «مصطفى وهدير» بعد 3 أيام من زفافهما
» دوري الأبطال.. إلغاء مباراة الإسماعيلى والإفريقي التونسي
» الجبير: لقد تعلمت هذا الدرس
» حقيقة إضافة درجات امتحانات "أولى ثانوي" للمجموع الكلي
» مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي