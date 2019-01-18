ألفاظ شيعية مصرية والخيبة «قوية»

18 يناير 2019 - 09:52 م

«خيبة الأمل راكبة جمل».. «يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته».. أمثال مصرية جذورها شيعية



«عاشوراء».. «ليلة النصف من شعبان».. تحريم «الأرانب» أبرز العادات الشيعية التى توارثها المصريون

"خيبة الأمل راكبة جمل"، "يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته"، و"الواد العترة"، أمثال شعبية درج المصريون على ترديدها، دون أن يعرفوا أصلها، وسبب إطلاقها، فالحقيقة التي ربما كانت صادمة لكثير من المصريين، أن هذه الأمثال ذات دلالة مسيئة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكان سبب دخولها مصر في الأصل هم الشيعة.

"يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته"

كان مقتل عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين، فيما يسمى بـ"الفتنة الكبرى" بعد حصار بيته لمدة أربعين يومًا، ثم قتلوه وأحرقوا منزله، ولم يكن مشاركًا في قتله أحد من الصحابة، وبعدما رأى القتلة دماءه تقطر على مصحفه الشريف، ندموا على فعلتهم أشد الندم، إذ نُقل إلى الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر، فقال الزبير بن العوام: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ترحّم على عثمان، وبلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال: تبًّا لهم.

لكن تذكر هذه الحادثة بصورة مشوهة فى كتب الشيعة أيضًا، حيث يشيرون إلى أن الصحابة رضى الله عنهم سعدوا بمقتل عثمان رضى الله عنه؛ لأنه كان مخالفًا لما هم عليه، وكانوا يعارضون استمراره فى الحكم، ومثل هذه الأكاذيب والأغاليط، من هنا جاء المثل: "يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته".

"ياكلوا مال النبى"

هذا المثل يستخدمه الشيعة في دلالة على عدم حصول السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول على حقها فى الميراث.

ويروى أنه حدث خلاف بينها وبين أبى بكر خليفة المسلمين آنذاك على أرض "فدك" التي تعتبرها السيدة فاطمة ميراثها الشرعي، بينما يعتقد خليفة رسول الله أن الأنبياء لا يورثون، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

ويزعم الشيعة، في رواياتهم، أن أرض فدك من حق السيدة فاطمة كميراث شرعي، وأن تمسك أهل السنة بأن الأنبياء لا يورثون وأن ما تركوه صدقة ويستشهدون بحديث الرسول: "لا نورث، ما تركنا صدقة"، فهو الرأى الذى استند إليه سيدنا أبو بكر رضى الله عنه، حين كان خليفة المسلمين وأيضًا الفاروق عمر بن الخطاب، وأن فاطمة وزوجها على استمسكا بالرأى القائل بأنه حقها.

فى حين يرى أهل السنة والجماعة أنّ خلاف أبى بكر مع السيدة فاطمة كان خلافًا سائغًا بين طرفين يملك كل منهما أدلة على رأيه، وأن طلب فاطمة ميراثها من أبيها من أبى بكر بأن ذلك كان قبل أن تسمع الحديث الذى دل على خصوصية النبى ذلك وكانت متمسكة بما فى كتاب الله من ذلك فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك ولم تعد إليه مرة ثانية.

"خيبة الأمل راكبة جمل"

بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان، تولى سيدنا على بن أبى طالب الخلافة، حيث رأى تأجيل تنفيذ القصاص حتى تستقر الأمور فى المدينة، وكان كثير من الصحابة معه في رأيه، ولكن كان هناك فريقان يريان رأيًا مخالفًا؛ فكانا يريان وجوب القصاص الفوري من قتلة عثمان.

الفريق الأول: يضم السيدة عائشة، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، أما الفريق الثاني: يضم معاوية بن أبى سفيان والى الشام من قِبَل عثمان، والذى يعتبر نفسه ولى دمه؛ لأنه من بنى أمية مثله.

لكن فى شهر جمادى الآخر سنة 36 هـ خرج الفريق الذى يضم عائشة والزبير وطلحة إلى البصرة، فقرَّرَ "علي" بدلاً من المسير إلى أهل الشام أن يتجه إلى البصرة ليردهم إلى المدينة.

وعندما لاحت بشائر الصلح، وذكر الزبير بقول النبى صلى الله عليه وسلم: "لتقاتلنه، وأنت ظالم له"، أراد الصلح فلما علم المتآمرون ببوادر الصلح قاموا بالاختلاط بين الناس فى المعسكرين، وهيجوا الناس على القتال قبل الصلح.

ثم التحم الجيشان، واشتدت المعركة أمام الجمل الذى عليه هودج عائشة، لذا أطلق الشيعة وأنصار سيدنا علي، هذا المثل، إشارة منهم إلى جمل السيدة عائشة رضى الله عنها.

"أنا مختوم على قفايا"

من الأمثلة المتداولة أيضًا حتى الآن، وهو تعبير وإشارة لحادث قيام يزيد بن معاوية بختم رقاب أهل المدينة كعبيد عقب إخماد ثورتهم.

أشهر أغانى الشهر الكريم أصلها "شيعى"

أما نشيد "وحوى يا وحوى إياحا" الذى يتغنى به الأطفال فى شهر رمضان فهو ينسب إلى أنشودة مصرية قديمة أصلها " قح وى واح وى.. احع" وحرفت فيما بعد لـ"إياحا" وتعنى "ما أجمل ظهورك يا قمر" وهو النشيد الذى استقبل به المعز لدين الله الفاطمى حين دخل مصر.

ثلاثية نجيب محفوظ بها دلالات شيعية

ويرى أحد الباحثين فى تاريخ الشيعة فى مصر أن تأثير هذا الانتشار للتشيع يبدو واضحًا فى بعض الأعمال الأدبية التى ناقشت هذه المرحلة مثل الثلاثية الشهيرة لنجيب محفوظ الحائز جائزة نوبل، التى كان بطلها الشخصية الشهيرة "سيد أحمد عبدالجواد"، بحسب الرواية الأخيرة من الثلاثية (السكرية) يقطن "عبدالجواد" بحى الحسين ويعمل بالتجارة ومتشيع للإمام على ويأتى على لسان زوجته "أمينة" فى أحد المشاهد وهى تقول "وإيه يعنى ما أبوك كان من أتباع الإمام على".

وبغض النظر عن الصورة التى أظهرها نجيب محفوظ لهذه الشخصية والتى سعى فيها لإسقاط كل متناقضات المجتمع المصرى فى هذه الفترة، فإن إشارته فى روايته لعلاقة بطلها بالتشيع تعبر عن صدى واضح لهذا الوجود المؤثر فى أوساط الطبقة الوسطى التى كانت المتعامل الأول مع الشيعة الوافدين التى تمتلك القدر من الثقافة القابلة للاطلاع على المذهب واعتناقه خاصة فى منطقة الحسين.

"كروديا" إشارة إلى صلاح الدين الأيوبى

ونجد أن كلمة "كروديا"، التى يعتبرها المصريون سبة أو سخرية من الشخص نسبة إلى صلاح الدين الأيوبى الكردى الأصل.

"عاشوراء".. "ليلة النصف من شعبان".. و"الأرانب" عادات شيعية

على الرغم من محاولات الأيوبيين للقضاء على معالم وعادات الفاطميين فى نفوس المصريين، ظلت من بين العادات الشيعية الباقية فى مصر حتى اليوم الاحتفال بذكرى عاشوراء، وإذ كان يحتفل به المصريون على اعتباره يوم العاشر من محرم والصوم فيه مستحب.

كما يتم الاحتفال بـ"«ليلة النصف من شعبان" وهى عادة شيعية لا تزال باقية تحتفل بها الطرق الصوفية اليوم، وكذا الاحتفال بـ"رأس السنة الهجرية" وهى عادة ابتدعها الفاطميون ولا تزال مستمرة إلى اليوم.

وعادة اقتناء "الفوانيس" فى رمضان ولعب الصبيان بها فى الطرقات من العادات الشيعة التى ما زالت تمارس فى رمضان وقد انتقلت من مصر إلى بلاد أخرى.

وعلى مستوى "الأسماء" لا يزال اسم "السيد" من الأسماء المنتشرة فى مصر، ولا يزال هذا الاسم يطلق على كبار القوم وأعيان الناس من باب التشريف وتعلية المقام، فيقال السيد فلان والسيدة فلانة.

ومن منظور الشيعة، يعد اسم "السيد" هو فى الحقيقة صفة تشريفية خاصة بالأشراف المنتسبين لآل البيت فهى لا تطلق إلا على الأشراف فقط، فيقال السيدة زينب أو السيدة نفيسة أو سيدنا الحسين أو السيد عمر مكرم أو السيد رفاعة الطهطاوي، إلا أن المصريين أشاعوها بينهم من باب تعلية مقامهم ومكانتهم. وبجانب اسم السيد هناك اسم "على" و"الحسن" و"الحسين" والذى حرفه المصريون استسهالا للنطق إلى حسن وحسين وتعد هذه الأسماء من أكثر الأسماء شيوعًا فى مصر بالنسبة للرجال، أما بالنسبة إلى النساء فهناك اسم فاطمة وزينب وسكينة ونفيسة وغيرها.

وفى مجال "الأطعمة" لا يزال بعض من المصريين يقاطعون الأرانب ولا يأكلونها وهى محرمة فى مذهب الشيعة.

وعلى الجانب الآخر، كانت هناك "مسبة" دائمة لشيعة مصر بدأت مع العصر الأيوبى لا تزال بقاياها يرددها أهل السنة دون أن تدرك معناها وهى قولهم فى حالة الغضب من شخص ما يا "ابن الرفضي"، وهى مسبة مشتقة من تسمية الشيعة بالروافض.