الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وشبيبة الساورة

18 يناير 2019 - 09:48 م

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي ونظيره شبيبة الساورة، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بداية حماسية من الفريق الجزائري الذى حاول إستغلال حماس ودعم جمهوره من أجلف تسجيل هدف مُبكر وكاد لاعبيه يصلون لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة لكن دفاع الأهلي حال دون ترجمة هذه الخطورة لأهداف.

أعتمد أداء الأهلي على الهجمة المُرتدة عن طريق الرباعي الهجومي الشحات ومحارب ورمضان وسليمان ، وأحتسب الحكم الجابوني كاساتني ضربة حرة مباشرة لصاحب الأرض لكن دفاع الأهلي تعامل مع الكرة بشكل جيد.

بمرور الوقت ينشط أداء الفريق الجزائري الذى إستغل تراجع مستوى بطل مصر وتنوّعت هجمات صاحب الأرض من اليمين والشمال ونجح محمد الشناوي في التصدى لأكثر من كرة خطرة.

وأشهر الحكم الجابوني بطاقة صفراء للمدافع السنغالي ياسوفا كوناتي لاعب شبيبة الساورة في الدقيقة 35 لعرقلة وليد سليمان ،قبل أن ينال على معلول بطاقة صفراء بعدها بدقيقة لعرقلة أحد لاعبي الشبيبة.

وتعرض كريم ونيدفيد لإصابة إستلزمت نزول الجهاز الطبي للأهلي وتلقي اللعب للعلاج قبل أن يعود للمشاركة في اللقاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول نشاط واضح من شبيبة الساورة الذى ضغط بجميع أوراقه وهدد مرى الشناوي أكثر من مرة، لكن دفاع الأهلي تماسك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.