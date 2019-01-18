» مجموعة الترجي.. أورلاندو يهزم حوريا الغيني بثلاثية

18 يناير 2019 - 09:27 م

حقق فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي فوزًا كبيرًا على حوريا الغيني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل أهداف أورلاندو بيراتس ثيمبينكوسي لوتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وجوستن شونجا (هدفين) في الدقيقتين 73 و76.

ورفع أورلاندو بيراتس رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام الترجي التونسي، حامل اللقب، وتجمد رصيد حوريا الغيني عند نقطة واحدة في قاع الترتيب بفارق الأهداف خلق بلاتينيوم.