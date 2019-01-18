«ملائكة الرحمة».. فى السينما «حرامية» والواقع «حاجة تانية»

18 يناير 2019 - 08:59 م

نقيب التمريض: الممرضات يتعرضن للإهانة.. ونقاد: السينما مرآة للواقع وهذه هى الحقيقة



تظهر السينما المصرية، "الممرضات" في صورة تثير غضبهن على الدوام، بعدما صورتهن على أنهن شياطين، منهن المنحلة، والمرتشية، والمتاجرة بالأعضاء البشرية، في حين أن الواقع يظهر صورة معاكسة لذلك، معاملة لا آدمية، وظروف عمل لا توفر لهن الكرامة الإنسانية، يتعرضن للاعتداء من قبل أسر المرضى، وأخريات يعاملن معاملة قاسية من رؤسائهن.

وحولت السينما مهنة "الممرضة" إلى ستار تتخفى وراءه فتيات الليل لتبرير مبيتهن بالخارج، من خلال الادعاء بعملهن في المناوبات الليلية كممرضات، أو في أفضل الأحوال "فتاة تافهة" تبحث عن عريس بين المرضى والأطباء، وصولًا إلى عرض نماذج من الممرضات كسارقات أدوية ومساهمات في جرائم الاتجار بأعضاء البشر.

ونالت الممرضة الجزء الضئيل من التمجيد في عدد قليل من الأعمال الفنية مثل فيلم "ملاك الرحمة" راقية إبراهيم ويوسف وهبي، وأيضًا فيلم "نحن لا نزرع الشوك"، بطولة الفنانة شادية، وظهر دورهن البطولى فى الأفلام التى وثقت لحرب أكتوبر، لكن تغيرت النظرة تمامًا.

فى فيلم "حلق حوش" الفنانة ليلى علوى تجسد شخصية الممرضة التى تعد فتاة ليل وتعود إلى منزلها فى وقت متأخر وأخبرت جيرانها بأنها ممرضة، وأيضًا فيلم "صباحو كدب"، بطولة أحمد آدم، الشاب الكفيف الذى يتعرف على راقصة، أدت دورها أميرة فتحي، ادعت أنها تعمل ممرضة لتبرر عملها فى "كباريه" حتى ساعة متأخرة من الليل .

وناهد، الشخصية التى لعبتها الفنانة روبى من خلال فيلم "الحرامى والعبيط"، الذى قام ببطولته خالد الصاوى وخالد صالح، وعرض عام 2013، وتجسّد من خلاله دور ممرضة سيئة السمعة، تجردت من الإنسانية وتبيع أعضاء المرضى .

وأثار دور "روبى" فى الفيلم ضجة كبيرة، وتسبب فى أزمة مع نقابة التمريض، بعد أن رأت النقابة أن دورها يعطى صورة سلبية عن المهنة، لكونه يظهرها في صورة متورطة في الاتجار بالأعضاء البشرية.

وفي مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة"، ظهرت "زهرة" التي جسدت دورها الفنانة غادة عبدالرازق، وهى تسرق الأدوية من المستشفيات وتبيعها فى السوق السوداء، بالإضافة لجرأة ملابسها وتصرفاتها.

وعلى نفس المنوال أذيع منذ عامين مسلسل "هى ودافنشي" وأظهر الممرضة بشكل سيئ السمعة، حيث رباب الممرضة التى تمتلك سمعة سيئة فى المستشفى الذى تعمل به وتقوم بكل ما هو فاسد من أجل المال .

وتحدثت "المصريون" إلى عدد من الممرضات العاملات بمستشفى الهلال، اللاتي تحدثن عن مشاكلهن ونظرة المجتمع لهن.

تقول "نادية وهبة": "المجتمع يرى الممرضة ماشية على حل شعرها، وكأننا نعمل في كباريه وليس مستشفى؛ ويظن أننا بنات ليل".

وعلقت على إظهارهن بشكل سيئ السمعة في الأعمال السينمائية، متسائلة: "لماذا ينظرون إلينا بهذا الشكل؟ فنحن بنات محترمات، وهذا يعود للفتاة، فنحن مثل أي عمل آخر به السيئ وغير السيئ، ولكن نظرة البعض التي تضعنا وكأننا وراء فساد المستشفيات، فعليهم أن يُعالجوا من هذا المرض".

وتقول ليلى محمود: "أعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة، وياما سمعت عني، لكن هذه سُنّة عملنا خاصة ونحن نعمل في أوقات مختلفة من اليوم، فمن الممكن أن يصادف شفت عملي حتى فجر أي يوم، وعلى أن أعود للبيت في هذا التوقيت".

وأضافت لـ"المصريون": "تلك المهنة من أصعب المهن لأنك تتعامل مع الفئات المريضة؛ لذلك المواقف التي تحدث تكون مؤثرة شيئًا ما، ومن الممكن أن تصل تلك المشكلات مع أهالي المرضى إلى الاشتباك بالأيدي".

وعن المشكلات التي تواجهها العاملات في مجال التمريض، قالت: "نحن نعيش حالة سيئة في هذا المجال، ولكن لا بديل، فالكثير يتحدث علينا، وكأننا نعمل ببيوت الدعارة".

وواصلت: "الدكاترة بعضهم يتعامل معنا بتعالٍ، وكأننا درجة ثانية في المجتمع؛ إضافةً إلى السينما التي تظهرنا بشكل أسوأ من الواقع الذي نعيشه، فتصورنا مرة سارقي أعضاء بشرية، وأخرى سمعتها غير جيدة، وهذا هو حالنا".

وأكدت أن "الإمكانيات داخل المستشفيات معدومة، وهذا يعود علينا في صورة معاملة سيئة من قبل المريض وذويه معنا".

وقالت كوثر محمود، نقيب التمريض: "الممرضات يتعرضن للإهانة من المواطنين بسبب عدم وجود أطباء فى الاستقبال".

وأضافت: "هناك العديد من التحديات والمشكلات، منها المالية المتمثلة فى ضعف الحوافز والمرتبات ومقابل المناوبات الليلية التى يقوم بها الممرضون والممرضات، رغم أنهم يمثلون نحو 60% من المنظومة الصحية، وكونهم أكثر أفراد الفريق الطبى ملاصقة للمرضى، والأكثر تعرضًا للمخاطر المهنية".

وتابعت: "كما يعلم الجميع، فالحافز المالى خاصة فى القطاع الحكومى لا يوازى 10% من المجهود المبذول وهو ما يزيد من الأزمة، حيث يتسرب الكثير من العاملين فى مهنة التمريض للخارج بالدول العربية أو للعمل فى القطاع الخاص داخل مصر، وهذا يؤدى إلى زيادة العجز الموجود فى المناطق النائية ومحافظات الصعيد".

في المقابل، علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على ظهور الممرضة بهذا الشكل السيئ، قائلةً: "الفن ليس لغسل السمعة فليس وظيفته أن يلمع فئة عن أخرى، فالسينما تتحدث عن أشياء يستحق التوقف عندها، فالممرضات على الرغم من أنه يُطلق عليهن "ملائكة الرحمة"، إلا أنه في الواقع الكثير منهن سلوكهن ينافي ذلك في التعامل مع المرضى".

وأضافت لـ"المصريون": "سمعة الممرضات سيئة، والسينما تظهرهن بهذا الشكل، والصورة ليست مبالغًا فيها، ففي المستشفيات العامة، يعامل المريض معاملة سيئة للغاية، والممرضات لا يفعلن أي شيء له إلا إذا تم دفع أموال من أسرته ، وعلى المستوى الشخصي لدى أخ وأخت يعملان طبيبين ويحكيان لي كوارث داخل المستشفيات، فمشكلة مصر في الممرضات لأننا متقدمون في الطب بشكل كبير ولكن يحدث الإهمال الطبي بسبب سلوك الممرضات، ففي أوقات كثيرة يرجع المريض لنقطة الصفر على يد الممرضة بعد إجراء العملية".

وتابعت: "ما تظهره السينما هو الجزء الأبرز فى المجتمع وليس الأقل، فهى مرآة للواقع".

وعلق الناقد طارق الشناوى قائلًا: "مهنة التمريض ليست هى التى تظهر بهذا الشكل فى السينما، ولكن توجد مهن أخرى تظهرها السينما بهذا الشكل مثل مهنة المحامي".

وأضاف لـ "المصريون": "الممرضة كذلك تتعرض للكثير من السلوكيات السيئة أظهرتها مرآة السينما، ولكن المشكلة أن تلك المهنة تمتهنها النساء، لذلك تجد صدى مرتفعًا عندما ننظر إليها بنظرتنا كمجتمع شرقي، لكن السينما لم تكذب فى وصفها كذلك إلا فى بعض الأعمال القليلة، فالموضوع سلوكيات ليس أكثر".