  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:47 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

الاسماعيلى

عقوبات مُغلظة تنتظر الإسماعيلى بدوري الأبطال

أرشيفية

«أكشاك بريد لحجز تذاكر القطارات».. هل تختفى السوق السوداء؟

ممرضات مصر (أرشيفية)

«ملائكة الرحمة».. فى السينما «حرامية» والواقع «حاجة تانية»

سوريا

توتر غير مسبوق بالشرق الأوسط

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

فيديو.. الطيب: نحن لا نقدم ما يطلبه المستمعون

خاشقجي

رئيس عربي عن مقتل خاشقجي: ما المشكلة؟!

هدير ومصطفى

القصة الكاملة لمصرع «مصطفى وهدير» بعد 3 أيام من زفافهما

سعيد عبد الغني

شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة سعيد عبد الغني

ارشيف

رسميًا.. تقديم موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019

مذيع "bein" يفجر مفاجأة عن "بوتفليقة"

آخر الأخبار

الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة
الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يكشف مفاجأة عن "الوسط الفني"

#

صلاح يفاجيء ليفربول بطلب صادم

#

تصريحات نارية من علاء ميهوب عن "الشيطان" الموجود بالأهلي

#

مفاجأة.. أردوغان فضح "الماسونية" فى عمل مسرحى

فجر حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الجزائري في قنوات"بي إن سبورت"، مفاجأة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقه بعد، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بالجزائر في 18 أبريل القادم، والتكهنات عن إمكانية ترشح الأخير لولاية خامسة حيث وصفه دراجي بالرئيس المختطف.

وكتب"دراجي" في تغريده له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "استدعاء الهيئة الناخبة لا يمكن اعتباره حدثا جللا، بل هو إجراء دستوري عادي لم يعد يهم الجزائريين مادامت الانتخابات مجرد سيناريو لترسيم بقاء بوتفليقة والاستمرار في حكم الجزائر باسمه من طرف جماعة اختطفت الرئيس والمؤسسات، و رهنت مستقبل الأجيال".

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقه، قد وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 ابريل المقبل، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الجمعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مجموعة الترجي.. أورلاندو يهزم حوريا الغيني بثلاثية
» مذيع "bein" يفجر مفاجأة عن "بوتفليقة"
» تحذير أممي من تصاعد العنف في ميانمار
» الجزائر.. دعوات لترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة
» دوري الأبطال.. إلغاء مباراة الإسماعيلى والإفريقي التونسي
» الجبير: لقد تعلمت هذا الدرس
» حقيقة إضافة درجات امتحانات "أولى ثانوي" للمجموع الكلي
» مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز
» «مرسيدس بنز» تستأنف تصنيع سياراتها في مصر
» «كلوب» يتحدث على حلم التتويج بالدوري الإنجليزي
» "الصحة" تضبط 430 صنفًا دوائيًا مجهول المصدر

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي