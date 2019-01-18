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السيطرة على حريق سيارة ملاكي بشبرا الخيمة

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حسن علام- متابعات

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الحماية المدنية

شبرا الخيمة

الطريق الدائري

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل، نشب بسيارة ملاكي بمنطقة بهتيم بالطريق الدائري بشبرا الخيمة، مما أدى إلى تفحم السيارة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بسيارة ملاكى، بمنطقة بهتيم، التابعة لقسم ثان شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء، وسيارة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق والذي نتج عنه تفحم سيارة دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.


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