  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:48 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

الاسماعيلى

عقوبات مُغلظة تنتظر الإسماعيلى بدوري الأبطال

أرشيفية

«أكشاك بريد لحجز تذاكر القطارات».. هل تختفى السوق السوداء؟

ممرضات مصر (أرشيفية)

«ملائكة الرحمة».. فى السينما «حرامية» والواقع «حاجة تانية»

سوريا

توتر غير مسبوق بالشرق الأوسط

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

فيديو.. الطيب: نحن لا نقدم ما يطلبه المستمعون

خاشقجي

رئيس عربي عن مقتل خاشقجي: ما المشكلة؟!

هدير ومصطفى

القصة الكاملة لمصرع «مصطفى وهدير» بعد 3 أيام من زفافهما

سعيد عبد الغني

شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة سعيد عبد الغني

ارشيف

رسميًا.. تقديم موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019

"الأزمات الدولية" تتوقع:

توتر غير مسبوق بالشرق الأوسط

عرب وعالم

سوريا
سوريا

وكالات

أخبار متعلقة
#

هذه هي دلالات اجتماع "السيسي" مع القيادات الشعبية

#

بومبيو أول مسؤول أمريكي يزور أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط

#

الدعوة السلفية: الإخوان يدعمون الفوضى لتقسيم الوطن العربي

#

مستعدون لإحضار كهرباء لاسلكيا من أمريكا

إيران

أمريكا

الشرق الأوسط

توتر

حذّرت "مجموعة الأزمات الدولية"، من أن تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يكون له تداعيات غير متوقعة في الشرق الأوسط.

وقالت المنظمة الدولية (غير حكومية) التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، في تقرير، إنه "في حال قررت إيران الانتقام من واشنطن، فإنها قد تجد أن خيارها الأمثل هو توظيف وكلائها بالشرق الأوسط".

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية، توترًا متصاعدًا على خلفية إعادة واشنطن فرض العقوبات على طهران، والانسحاب من الاتفاق النووى.

وحذّر التقرير، من أنه في حال حدوث أي نزاعات محتملة بين واشنطن وطهران، فإن التوتر في الشرق الأوسط سيتصاعد، سواء في سوريا أو اليمن أو لبنان أو العراق أو منطقة الخليج، مشيرة أن العراق قد يتحمل العبء الأكبر.

ونقل التقرير عن مسئول كبير في الأمن القومي الإيراني لم يسمّه، قوله إن "المسرح المحتمل للانتقام هو العراق، حيث ترتبط المليشيات المنتمية للأغلبية الشيعية بعلاقات وثيقة مع طهران".

وأضاف المسئول، أن "العراق هو المكان الذي نمتلك فيه الخبرة، والقدرة اللازمة لضرب الولايات المتحدة، وإمكانية إنكار مسئولية الحوادث".

وتتهم واشنطن إيران بدعم المليشيات الشيعية في العراق، والتي نفذت هجمات استهدفت البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العاصمة بغداد والبصرة (جنوب).

ووفق تقارير إعلامية، تدعم إيران مليشيات "الحشد الشعبي" الشيعية في العراق، وهي قوات حكومية تتكون من متطوعين وفصائل تشكلت استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، لمقاتلة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويصل عدد قوات الحشد الشعبي لنحو 150 ألف رجل، وعلاوة على ذلك، فإن إيران تدعم العديد من المليشيات الشيعية في كل من سوريا ولبنان واليمن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وشبيبة الساورة
» مجموعة الترجي.. أورلاندو يهزم حوريا الغيني بثلاثية
» مذيع "bein" يفجر مفاجأة عن "بوتفليقة"
» تحذير أممي من تصاعد العنف في ميانمار
» الجزائر.. دعوات لترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة
» دوري الأبطال.. إلغاء مباراة الإسماعيلى والإفريقي التونسي
» الجبير: لقد تعلمت هذا الدرس
» حقيقة إضافة درجات امتحانات "أولى ثانوي" للمجموع الكلي
» مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز
» «مرسيدس بنز» تستأنف تصنيع سياراتها في مصر
» «كلوب» يتحدث على حلم التتويج بالدوري الإنجليزي

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي