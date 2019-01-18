» دوري الأبطال.. إلغاء مباراة الإسماعيلى والإفريقي التونسي

18 يناير 2019 - 08:34 م

قرر حكم مباراة الاسماعيلى والافريقي التونسي، إلغاء المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.



جاء قرار إلغاء المباراة بسبب هجوم جماهير الدراويش علي الحكم بعد احتسابه ركلتي جزاء للفريق التونسي في الشوط الاول.

وكان الشوط الاول قد تأخر الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف أمام الافريقي التونسي.

وكان الاسماعيلى قد خسر خارج ملعبه من مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد فى الجولة الاولى لدور المجموعات وخسر الافريقى التونسى من شباب قسطنطنية الجزائرى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة.