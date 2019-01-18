«الإدارة المحلية» بالبرلمان تطالب بمنع حرق القمامة

18 يناير 2019 - 08:20 م

قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنها تقدمت ببيان عاجل حول استمرار حرق القمامة بأرض فضاء خلف كلية الهندسة، رغم تقديم طلبات عديدة من نواب الدائرة بهذا الشأن، وتعهد وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالقضاء على الظاهرة.

وأضافت النائبة في بيان لها اليوم الجمعة، أن رئيس حي حلوان أكد أكثر من مرة أن المكان لم يعد يتم فيه إلقاء أو حرق المخلفات.

وشددت عضو لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن تكون هناك حلول حاسمة لحل مشكلة القمامة التى تؤرق المجتمع ، وأن تكون هناك حلول على الأرض.