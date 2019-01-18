» الجبير: لقد تعلمت هذا الدرس

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السعودية

عادل الجبير

سعود الفيصل

كشف عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عن الدرس الذي تعلمه من الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الأسبق.

وقال الجبير، في محاضرة ألقاها، في مقر أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، إنه تعلم من الفيصل "الصبر"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأضاف الجبير: "تعلمت منه الصبر وأن أضع نفسي في موقع الطرف الآخر، وكذلك القراءة والاطلاع والتحضير المسبق".

وأشار الجبير إلى أن الفيصل كان "نموذجًا للإخلاص والتفاني في كل لحظة من حياته".

وتوفي الفيصل في 2015 بولاية لوس أنجلوس الأمريكية بعد معاناة مع المرض.

وظل الفيصل وزيرًا لخارجية السعودية منذ 1975 ولمدة أربعين عامًا، حتى عين مكانه عادل الجبير، الذي عمل سفيرًا للمملكة في واشنطن.   


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