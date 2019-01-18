«الحسينى» يطالب الحكومة ببيان معلوماتى يشمل حصر أراضى الدولة

18 يناير 2019 - 08:09 م

أشاد النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إصداره قرار لتفويض المحافظين في الحفاظ على الأراضي أملاك الدولة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات، مؤكدًا أن هذا القرار تأخر كثيرًا، ويفعل اللامركزية ويساعد في الحفاظ على أملاك الدولة التي تم نهبها خلال الفترة الماضية.

وقال الحسينى، في تصريحات له، إن ما أعلنه رئيس الوزراء «يؤكد أننا نعيش مرحلة جديدة في استرداد حقوق الدولة المنهوبة من العصابات التي وضعت يدها على أراضى الدولة، ونأمل أن يتم تنفيذ القرار على أرض الواقع وأن تستمر حملات الحكومة وخطتها لاسترداد أراضى الدولة وإلا تكون حملة موسمية».

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، المحافظين بتقديم بيان فعلى يتضمن حصر بكل أراضى الدولة داخل نطاق كل محافظة لإعداد قاعدة بيانات بأملاك الدولة وفقا لمستندات رسمية .

وحول تكليف الدكتور مدبولى، للمحافظين بحصر العقارات الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين، قال الحسيني، أن مصر يوجد بها عقارات شديدة الخطورة وهدمها يأتي في إطار سياسة الدولة للحفاظ على أرواح المواطنين.