» مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام شبيبة الساورة

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شبيبة الساورة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة الأوروجويانى مارتين لاسارتى، تشكيل فريقه لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، بعد قليل، على ملعب 28 أغسطس معقل بطل الجزائر، فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى – ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد –إسلام محارب- رمضان صبحى - حسين الشحات

خط الهجوم: وليد سليمان


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