أوكرانيا تلغي 49 اتفاقية مع روسيا

18 يناير 2019 - 07:54 م

قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، إن وزارته ألغت 49 اتفاقية مع روسيا، والعمل جارٍ من أجل إلغاء حوالي 50 اتفاقية أخرى.

ونقلت وكالة "Ukrinform " الإخبارية، عن كليمكين، قوله في مؤتمر صحفي في العاصمة كييف، الجمعة، حول دبلوماسية بلاده خلال 2018، إن إلغاء الاتفاقيات تم وفقا للأسس القانونية.

وأوضح أن الاتفاقيات الملغاة تشمل اتفاقيتين بين البلدين، و25 اتفاقية حكومية دولية، و19 اتفاقية بين الهيئات، و3 اتفاقيات إقليمية.

وأضاف الوزير، "لا يمكننا العيش مع روسيا مثلما كان الحال قبل الحرب، سندير الأمر بالشكل الذي يراعي مصالح مواطنينا، لأننا لا يمكن أن نتركهم تحت التهديد، وسنقوم بذلك بناء على نهج استراتيجي".

ومنذ 2014، تشهد العلاقات بين البلدين الجارين توترًا كبيرًا، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا، إلى أراضيها من خلال استفتاء غير قانوني، ودعم مسلحين انفصاليين شرقي البلاد.