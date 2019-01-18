سقوط عاطل بحوزته سلاح ناري وربع كيلو هيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" وربع كيلو من مخدر الهيروين.

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارًا من اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد هشام، رئيس مباحث فايد ومعاونيه بالقبض على المتهم "مقار.أ.غ" 23 عاما عاطل مقيم دائرة المركز بحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالي 250 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.