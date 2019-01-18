» مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز

18 يناير 2019 - 07:47 م

لقيت أسرة كاملة مكونة من 6 أفراد، مصرعهم جميعًا، داخل شقتهم بإحدى عمارات مساكن التعاونيات بمنطقة كيمان فارس، بمدينة الفيوم، ورجح مفتش الصحة أن سبب وفاتهم اختناق بالغاز.

كان قسم الطوارئ بمديرية الصحة بالفيوم تلقي إخطارا بعثور الأهالي بمساكن التعاونيات بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، على أسرة كاملة مكونة من الأب والأم و4 أولاد، متوفين داخل شقتهم وانتقل مفتش الصحة إلي مكان الحادث وتبين أن المتوفين هم:

"محمد محفوظ حسانين"، (60 سنة-الأب)، وزوجته "زمزم حسين محمود" (50 سنة-الأم)، وأولادهم كل من "شهد" (21 سنة)، و"شاهنده" (21سنة)، و"مروان"، و"حبيبة" ويرجح أن سبب الوفاة يرجع إلى اختناق بالغاز.