فيديو.. الطيب: نحن لا نقدم ما يطلبه المستمعون

18 يناير 2019 - 07:46 م

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر لديه رسالة مسؤول عنها أمام الله، عليه أن يقدمها للناس، و"لا يقدم ما يطلب المستمعون"، حسب قوله.

وقال "الطيب"، خلال حديثه الأسبوعي على التليفزيون المصري، إن العادات والتقاليد ظلمت المرأة كثيرًا، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر أنصفت المرأة والرجل على حد سواء.

وأضاف أن الأزهر "لا ينحاز للرجل على حساب المرأة أو للنساء على حساب الرجال، فنحن مسؤولون أمام الله عما نقول".