وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بغلق أحد الكيانات الوهمية

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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة المنشأة المسماة (أكاديمية شيفلد الكائنة بالدور الرابع 6 عمارات نصر الدين خلف مسجد نصر الدين بالهرم – الجيزة).

 وتبين أن هذه المنشأة لها سجل تجارى وبطاقة ضريبية على عنوان آخر هو (3 ش عطية الصوالحى برج تكنولوجي مول مدينة نصر القاهرة)، وهذه المنشأة تسمى شركة أكاديمية شيفلد الدولية للتدريب والاستشارات وليس باسم أكاديمية شيفلد الدولية، فضلًا عن أن هذه المنشأة تمنح شهادات تدريبية ببرامج ( الإعلام- مهارات التفكير الحديث- دراسة الجدوى المالية والاقتصادية – مطاعم الخدمة السريعة)، بالإضافة إلى أنها تعلن عن الدبلومات الإدارية، والبرامج المتخصصة، ودورات الكمبيوتر، ودورات اللغات، والدرجات العلمية المهنية، والدراسات العليا MBA .

وقد أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المذكورة ، كما قام بمخاطبة محافظ الجيزة لاستصدار قرارًا بالغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.


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