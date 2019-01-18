» "الصحة" تضبط 430 صنفًا دوائيًا مجهول المصدر

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حسن علام- متابعات

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وزارة الصحة

الصيدليات

التفتيش الصيدلى

نجحت إدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة، وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط أدوية مهربة وغير معلومة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان بمخزن غير مرخص وإحدى الصيدليات.

جاء ذلك في حملة موسعة أسفرت عن ضبط 187 صنفًا دوائيًا بمخزن غير مرخص، وعدد 243 صنفًا آخر بإحدى صيدليات منطقة مصر الجديدة، وجميع المضبوطات أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان.

تم التحفظ على الأدوية المضبوطة وتحريزها وتسليمها لمباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

يأتي ذلك وفق توجيهات وزارة الصحة والسكان بضرورة تكثيف حملات التفتيش والرقابة على قطاع الدواء والمستلزمات الطبية لإحكام السيطرة علية وضبط أي تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.


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