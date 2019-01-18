» «كلوب» يتحدث على حلم التتويج بالدوري الإنجليزي

18 يناير 2019 - 07:28 م

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه ليس مهتما بما حققه فريقه هذا الموسم من نتائج، مشيرًا إلى أنه ينظر للمرحلة المقبلة.

أضاف كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي: "سنقرر ما سنفعله مع فينالدوم وألكسندرأرنولد يوما بعد يوم، أما لوفرين فقد تحسن كثيرا وقد يعود أمام ليستر سيتي".

وعن الخروج مؤخرًا من كأس الإتحاد الإنجليزي علق قائلا: "إذا خرجت من الكأس فيمكنك أن تعاني، ويمكنك أيضا أن تتقدم بفضل استغلال الوقت".

وتحدث كلوب عن الرقم القياسي بعدم الهزيمة فى 31 مباراة متتالية في الدوري على الأنفيلد حتى الآن: "الآن أصبح الأمر مختلفًا تمامًا لقد وصلنا إلى مستوى جيد لقد استخدمنا هذه الأجواء الجماهيرية في الملعب".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ53 نقطة.