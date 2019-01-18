«الأعلى للجامعات» يعلن إنشاء أول كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي

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تنظم لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات مؤتمر بعنوان "بناء القدرات وتطوير البرامج والمقررات لقطاع تكنولوجيا المعلومات".

ويقام المؤتمر يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري، بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف فعاليات المؤتمر، إلى تطوير البرامج والمقررات الدراسية وبرامج التدريب لقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وكذلك مناقشة ما توصلت إليه لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات مع المشاركين بالمؤتمر؛ للاستفادة من خبراتهم في التطوير، فضلًا عن إعداد التوصيات لوضع المقترحات المقدمة في صورتها النهائية للبدء في تطبيقها في كليات ومعاهد قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، بالإضافة إلى إعداد اللوائح المطورة لكليات ومعاهد القطاع للبدء في تنفيذها.

من جانبه أشار الدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه خلال فعاليات المؤتمر سيتم الإعلان عن إنشاء أول كلية في مصر متخصصة في الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة القطاع ومعهد تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برامج تدريبية متميزة لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات.


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