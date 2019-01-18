التدخل السريع ينقذ مسن بلامأوى وينقله لدار رعاية اجتماعية

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استمرارًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت فرق الإنقاذ التي تجوب مصر من إنقاذ أحد المسنين الذي كان يفترش الطريق بميدان رمسيس.

ووجد فريق الإنقاذ مسن يدعى / م أ ع يبلغ من العمر 70 عامًا يفترش الرصيف أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، وهو من مواليد محافظة البحيرة ولا توجد بحوزته أي أوراق ثبوتية.

وكان المسن يعمل في إحدى شركات الأمن الخاصة وترك بيته بعد وفاة عائلته، وهو متواجد في هذا المكان منذ خمس سنوات، وقام أعضاء الفريق بإقناعه بالانتقال والإقامة لإحدى دور الرعاية لتوفير حياة كريمة له.


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