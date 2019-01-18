» جماهير الإسماعيلي تعتدي على رئيس النادي

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الإسماعيلي

أبطال إفريقيا

اعتدى عدد من جماهير الإسماعيلي على إبراهيم عثمان رئيس النادي، وذلك بين شوطي مباراة الدراويش أمام الإفريقي التونسي، والمقامة حاليًا على ملعب الإسماعيلية في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وطالبت الجماهير الغاضبة في ملعب الإسماعيلية برحيل رئيس النادي إبراهيم عثمان وألقت عليه زجاجات المياه، اعتراضا على سوء نتائج الإسماعيلي في الفترة الأخيرة.

ويتأخر الإسماعيلي على ملعبه ووسط جماهيره أمام الإفريقي بهدف مقابل هدفين، في المباراة التي انتهت شوطها الأول منذ قليل.


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