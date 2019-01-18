  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:07 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

فيديو.. الطيب: نحن لا نقدم ما يطلبه المستمعون

خاشقجي

رئيس عربي عن مقتل خاشقجي: ما المشكلة؟!

احتجاجات السودان

الأمن السوداني يشتبك مع مشيعي جنازة محتج

هدير ومصطفى

القصة الكاملة لمصرع «مصطفى وهدير» بعد 3 أيام من زفافهما

ابوتريكة ومورينيو

«مورينيو» يكشف سبب فشل انتقال «أبوتريكة» إلى تشيلسي

ارشيف

رسميًا.. تقديم موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019

الطقس

الأرصاد: طقس معتدل وشبورة كثيفة غدًا

سعيد عبد الغني

شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة سعيد عبد الغني

سحر نصر

اتجاه لرفع تصنيف مصر الائتماني إلى الأخضر

الجامعة العربية تتدخل لحل الأزمة بين ليبيا ولبنان

عرب وعالم

الأزمة بين ليبيا ولبنان
الأزمة بين ليبيا ولبنان

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الجامعة العربية تعلن شرط عودة سوريا

#

عودة سوريا في مباحثات اجتماع الجامعة العربية ..اليوم

#

سوريا تعود لمقعدها في الجامعة العربية

#

السفير المصري في كينيا يؤكد تاريخية العلاقات بين البلدين

لبنان

ليبيا

الجامعة العربية

دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، إلى احتواء تداعيات الأزمة بين ليبيا ولبنان، قبيل يومين من التئام القمة العربية الاقتصادية ببيروت.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، للقمة العربية الاقتصادية، المنعقد في بيروت، وفق وكالة الأنباء الرسمية "أ ش أ".

والإثنين، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، عدم مشاركتها بالقمة، بعد انتشار مقطع فيديو "مسيء" وثّق عملية تمزيق العلم الليبي وإنزاله من طرف بعض مناصري حركة "أمل" الشيعية اللبنانية، تعبيرا عن رفضهم لدعوة ليبيا لحضور القمّة، في خطوة استفزت الليبيين.

وقال أبو الغيط، "أشعر بالحزن والأسف لعدم مشاركة وفد ليبيا في أعمال تلك القمة، وللظروف التي أوصلت الأمور إلى تلك النقطة".

وأضاف "أرجو احتواء تداعيات تلك الأزمة. ليبيا ولبنان بلدان عزيزان على العرب جميعًا".

وأوضح أبو الغيط، أن "القمة العربية الاقتصادية، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، بعد غياب 6 سنوات منذ انعقادها في السعودية في 2013، لمواجهة تحديات التنمية في المنطقة العربية".

وأضاف أن "التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي، تفرض بلورة رؤى جديدة، والخروج بأفكار مبتكرة .. للتعامل مع هذه الأوضاع المتغيرة والتحولات المتسارعة".

وشدد أبو الغيط، أن "كل دولة عربية ليس في مقدورها أن تواجه هذه التطورات الاقتصادية والعملية الهائلة بشكل منفرد .. لقد بات من الضروري التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية".

ووفق تقارير إعلامية، قامت مجموعة من مناصري رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، زعيم حركة "أمل"، الإثنين الماضي، بإنزال العلم الليبي عن الأعمدة في إحدى طرقات بيروت، وإحراقه احتجاجا على دعوة ليبيا إلى القمة.

كما أظهرت مقاطع فيديو أشخاصًا يرفعون صور مؤسس الحركة، الزعيم الشيعي موسى الصدر، الذي اختفى خلال زيارة لليبيا عام 1978، وتلقي عائلته باللائمة في اختفائه على الزعيم الراحل معمر القذافي.

ومن المنتظر أن تنعقد القمة العربية الاقتصادية في بيروت، الأحد المقبل، في ظل غياب كل من ليبيا وسوريا، التي جمدت الجامعة العربية عضويتها منذ 2011.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام شبيبة الساورة
» حقيقة إضافة درجات امتحانات "أولى ثانوي" للمجموع الكلي
» مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز
» «مرسيدس بنز» تستأنف تصنيع سياراتها في مصر
» «كلوب» يتحدث على حلم التتويج بالدوري الإنجليزي
» "الصحة" تضبط 430 صنفًا دوائيًا مجهول المصدر
» جماهير الإسماعيلي تعتدي على رئيس النادي
» الجامعة العربية تتدخل لحل الأزمة بين ليبيا ولبنان
» مقتل 20 مدنياً في قصف للتحالف الدولي على سوريا
» «الإفتاء»: الدواعش ينقلبون على أنفسهم
» إصابة 14 متظاهرًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي