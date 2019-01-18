رئيس عربي عن مقتل خاشقجي: ما المشكلة؟!

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السعودية

جزر القمر

خاشقجي

أثار رئيس جزر القمر غزالي عثماني حالة من الغضب بعد أن قال إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشجقي في قنصلية بلاده باسطنبول شأن سعودي داخلي لا يستدعي موجة الغضب الدولي التي أعقبته.

وتساءل "عثماني"، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين مشروع لبناء طريق تموله السعودية، "ما المشكلة في اغتيال سعودي في سفارة سعودية؟" في إشارة إلى خاشقجي.

وأضاف "أطلب منكم أن تنقلوا ذلك للعاهل (السعودي) الملك سلمان وأن تبلغوه بألا يقلق. كل يوم يموت المئات والمئات في جميع أنحاء العالم ولا أحد يندد بذلك".

وكان السفير السعودي حمد بن محمد الهاجري، حاضرا في الحفل ولم يعقب على تصريحات عثماني، لكن فرع الاتحاد الدولي للصحافة الفرانكفونية في جزر القمر قال إنه شعر بالاستياء من التصريحات.

وأضاف الاتحاد في بيان "يطلب صحفيو جزر القمر رسميا من رئيس الدولة سحب هذه التصريحات التي لم تصدم الصحفيين فحسب بل والرأي العام كذلك".


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