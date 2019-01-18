جماهير الإسماعيلي لـ«عبد ربه»: «رئيس النادي أهو»

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المصريون

الإسماعيلي

حسنى عبد ربه

حرصت جماهير الإسماعيلي على الهتاف لقائدهم حسني عبد ربه الموجود في المدرجات لمؤازرة الفريق في مباراته أمام الأفريقي التونسي في إطار منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا بعد إعلانه اعتزاله كرة القدم.

وهتفت جماهير الإسماعيلي لحسني عبد ربه:" أهو أهو رئيس النادي أهو" ورد عبد ربه على الهتافات بتحية الجماهير.

وأعلن أفضل لاعب في أفريقيا عام 2008 اعتزال اللعب رسميا.

ونجحت قوات الأمن في الإسماعيلية، في تفريق الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين جماهير الإسماعيلي والأفريقي التونسي في محيط إستاد الإسماعيلية.


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